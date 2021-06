Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Fête du moulin Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fête du moulin Saint-Quay-Portrieux, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Quay-Portrieux. Fête du moulin 2021-07-04 12:00:00 – 2021-07-04 17:00:00 Rue des Roches Olive Moulin Saint Michel

Ambiance festive au moulin Saint-Michel pour la fête des moulins en France ! Mise au vent des ailes, visites guidées du moulin et mouture de farine. Vente de plantes, petite restauration et musique traditionnelle.

