Fête du moulin et de l’eau Ebersheim Ebersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ebersheim

Fête du moulin et de l’eau Ebersheim, 15 mai 2022, Ebersheim. Fête du moulin et de l’eau Ebersheim

2022-05-15 11:00:00 – 2022-05-15

Ebersheim Bas-Rhin Ebersheim 0 EUR Porte ouverte du moulin avec visite de la salle des turbines, promenade sur le Mühlbach en barque avec Patrick Unterstock, initiation à une promenade en canoë et Paddle, après-midi animé par “les copains d’sabord”, groupe de chanteurs de chants marins d’eau douce de la Loire, animation musicale à partir de 11h par le groupe “Woodstork”, tartes flambées, repas : cochon à la broche, salade de pommes de terre et dessert sur réservation Porte ouverte avec visite, initiation à la promenade en barque, canoë et paddle, animations musicales, buvette et petite restauration, repas (cochon à la broche, salade de pommes de terre et dessert) sur réservation +33 3 88 85 71 10 Porte ouverte du moulin avec visite de la salle des turbines, promenade sur le Mühlbach en barque avec Patrick Unterstock, initiation à une promenade en canoë et Paddle, après-midi animé par “les copains d’sabord”, groupe de chanteurs de chants marins d’eau douce de la Loire, animation musicale à partir de 11h par le groupe “Woodstork”, tartes flambées, repas : cochon à la broche, salade de pommes de terre et dessert sur réservation Ebersheim

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ebersheim Autres Lieu Ebersheim Adresse Ville Ebersheim lieuville Ebersheim Departement Bas-Rhin

Ebersheim Ebersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ebersheim/

Fête du moulin et de l’eau Ebersheim 2022-05-15 was last modified: by Fête du moulin et de l’eau Ebersheim Ebersheim 15 mai 2022 Bas-Rhin Ebersheim

Ebersheim Bas-Rhin