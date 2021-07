Solignac-sur-Loire Solignac-sur-Loire Haute-Loire, Solignac-sur-Loire Fête du Moulin du Chambon – Débat Solignac-sur-Loire Solignac-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Solignac-sur-Loire

Fête du Moulin du Chambon – Débat Solignac-sur-Loire, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Solignac-sur-Loire. Fête du Moulin du Chambon – Débat 2021-07-11 16:30:00 16:30:00 – 2021-07-11

Solignac-sur-Loire Haute-Loire Solignac-sur-Loire Débat sur l’avenir de l’eau

Buvette, crêpes et grillades

Animation musicale +33 4 71 05 57 88 http://www.sosloirevivante.org/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Solignac-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Solignac-sur-Loire Adresse Ville Solignac-sur-Loire lieuville 44.96831#3.88722