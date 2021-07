Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49620, Mauges-sur-Loire FÊTE DU MOULIN DE L’EPINAY Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: 49620

Mauges-sur-Loire

FÊTE DU MOULIN DE L’EPINAY Mauges-sur-Loire, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Mauges-sur-Loire. FÊTE DU MOULIN DE L’EPINAY 2021-07-25 – 2021-07-25 LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3, l’Epinay

Mauges-sur-Loire 49620 Remontez le temps, et profitez d’un moment convivial autour de cette ancienne fête des battages qui animait autrefois les villages. Vide-grenier, marché de producteurs et artisans locaux. De 9h à 19h – Animations gratuites pour les enfants – Repas d’antan sur réservation

Restauration de fouées en continue – Visites guidées du moulin payantes

Restauration de fouées en continue – Visites guidées du moulin payantes

