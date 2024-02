FETE DU MOULIN BLOT MOULIN BLOT Bouhy, dimanche 23 juin 2024.

FETE DU MOULIN BLOT MOULIN BLOT Bouhy Nièvre

Dans le cadre des journées nationales des moulins et du Patrimoine, nous organisons la fête du Moulin Blot. Vide greniers, marché du terroir et artisanat, vente farine du Moulin, confection sur place et vente de boudin, repas avec du cochon à broche cuit sur place, bal à 15h animé par Guillaume Genty. Journées portes ouvertes du moulin EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 08:00:00

fin : 2024-06-23 21:00:00

MOULIN BLOT D 957

Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté vergnol.guy@sfr.fr

L’événement FETE DU MOULIN BLOT Bouhy a été mis à jour le 2024-01-31 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !