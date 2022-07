Fête du Moudang Tramezaïgues Tramezaïgues Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tramezaïgues

Fête du Moudang Tramezaïgues, 6 août 2022

TRAMEZAIGUES Tramezaïgues Hautes-Pyrénées

2022-08-06 10:00:00 – 2022-08-06 17:00:00

A l'occasion de cette fête, retrouvez les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées qui vous proposeront des animations sur la biodiversité. +33 5 62 39 50 81

