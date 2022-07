Fête du Monde de la Mer Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Fête du Monde de la Mer Arcachon, 3 juillet 2022, Arcachon. Fête du Monde de la Mer

Halle du Port de l’Aiguillon Arcachon Gironde

2022-07-03 – 2022-07-03 Arcachon

Gironde Fête du Monde de la Mer Halle du Port de l’Aiguillon. • 10h : Messe pour les Péris en Mer, sous la halle

• 11h : Bénédiction de la Mer, prière pour les Péris en Mer et jeter d’une couronne de fleurs.

+33 5 57 72 06 95

Arcachon

