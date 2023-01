Fête du mimosa Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Fête du mimosa Saint-Jean-le-Thomas, 26 février 2023, Saint-Jean-le-Thomas . Fête du mimosa Rue Pierre Le Jaudet Saint-Jean-le-Thomas Manche

2023-02-26 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-26 18:00:00 18:00:00 Saint-Jean-le-Thomas

Manche A l’instar de nombreuses villes de la côte d’Azur, St Jean-le-Thomas célèbre le mimosa.

Tous les ans, le Comité des Fêtes du village vous invite à participer à la fête du mimosa, dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Rendez-vous au coeur du village (rue Pierre le Jaudet).

Venez nombreux ! Participez à la rando mimosa, proposé par le guide Dominique Bunel, départ à 8h30, plage de Pignochet, arrivée à 11h30 ! A l’instar de nombreuses villes de la côte d’Azur, St Jean-le-Thomas célèbre le mimosa.

Tous les ans, le Comité des Fêtes du village vous invite à participer à la fête du mimosa, dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Rendez-vous au coeur du village (rue Pierre le Jaudet).

Venez nombreux ! Participez à la rando mimosa, proposé par le guide Dominique Bunel, départ à 8h30, plage de Pignochet, arrivée à 11h30 ! +33 7 84 97 10 47 https://www.saintjeanlethomas.com/ Saint-Jean-le-Thomas

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Jean-le-Thomas Autres Lieu Saint-Jean-le-Thomas Adresse Rue Pierre Le Jaudet Saint-Jean-le-Thomas Manche Ville Saint-Jean-le-Thomas lieuville Saint-Jean-le-Thomas Departement Manche

Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-thomas/

Fête du mimosa Saint-Jean-le-Thomas 2023-02-26 was last modified: by Fête du mimosa Saint-Jean-le-Thomas Saint-Jean-le-Thomas 26 février 2023 manche Rue Pierre Le Jaudet Saint-Jean-le-Thomas Manche Saint-Jean-le-Thomas

Saint-Jean-le-Thomas Manche