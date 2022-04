Fête du mieux Vivre Drucat Drucat Catégories d’évènement: Drucat

Drucat Somme Fête du mieux vivre organisé par Drucat le Plessiel animation, diverses animations seront proposées,

Disco-soupe atelier créatif pour les enfants, tournoi de foot, marché artisanal, courses de caisse à savon …

