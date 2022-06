FÊTE DU MIEL ET MARCHÉ GOURMAND AUX JARDINS DES RENAUDIES

Visite guidée à 11h Récolte du miel des ruches des Jardins et démonstration du savoir-faire de notre apiculteur. Extraction du miel des Jardins devant le public, avec Ange BIGOT, producteur-récoltant local.

Marché gourmand et de terroir, artisanat, espaces détente pour petits et grands, promenades à poney tout l’après-midi, concert de David Luka…

Petite restauration et buvette sur place, tables de pique nique

Labyrinthe de maïs …

