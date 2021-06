Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque FETE DU MIEL ET DES CONFITURES Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

FETE DU MIEL ET DES CONFITURES 2021-08-29 14:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 Maison de la Prairie Arche de la Nature

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque Fin août, ça bourdonne à l’Arche de la Nature : extraction et dégustation de miel, découverte de la ruche, vente de miels et produits dérivés, fabrication de ruches en paille, animations pour enfants sont au programme de cette nouvelle édition, organisée avec l’Union Syndicale Apicole Sarthoise. Vous pourrez glaner des conseils auprès du Groupement de Défense Sanitaire Apicole pour favoriser la bonne santé des abeilles.

Un spectacle interactif «Mielline, l’abeille» fera participer les visiteurs qui devront s’occuper d’une ruche, en assurant les différents rôles d’une ouvrière, la reine ayant décidé d’emmener sa colonie au concours de la meilleure production de miel. Ambiance garantie ! Et pour toujours plus de gourmandise, marmelades, gelées, confitures de fruits, de lait ou de chocolat seront à déguster : plaisir assuré.

