Nièvre EUR Fête du miel et des Abeilles à VARENNES VAUZELLES organisée par le Syndicat Apiculture Nivernais Morvan.

Sur place, dès 10h, visite d’une ruche, démonstration d’extraction de miel, fabrication de nougat et de bonbons.

Echanges, vidéo, buvette et restaurant sur place.

sanm@abeillenivernaise.fr https://www.abeillenivernaise.fr/

