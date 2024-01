Fête du miel et de l’abeille Saint-Claud, dimanche 21 juillet 2024.

Fête du miel et de l’abeille Saint-Claud Charente

Extraction, dégustation et vente de miel et de produits dérivés de la ruche, conférences sur l’abeille, vide-grenier, marché fermier

Salle des fêtes et place de St Claud

Saint-Claud 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine abeillenoirestclaudaise@gmail.com

Début : 2024-07-21 08:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00



