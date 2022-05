Fête du Miel et de la Nature Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière Catégories d’évènement: Braux-Sainte-Cohière

Marne

Fête du Miel et de la Nature Braux-Sainte-Cohière, 12 juin 2022, Braux-Sainte-Cohière. Fête du Miel et de la Nature Parc du Château 11 Gr Grande Rue Braux-Sainte-Cohière

2022-06-12 – 2022-06-12 Parc du Château 11 Gr Grande Rue

Braux-Sainte-Cohière Marne Braux-Sainte-Cohière Rendez-vous au Château de Braux Sainte-Cohière avec des nombreuses animations au programme : nMarché des producteurs, artisanat, Tombola, concours de pains d’épices, animation et visite du château et de son parc. nRestauration sur place chateaudebraux@gmail.com http://www.chateaudebraux.com/ Parc du Château 11 Gr Grande Rue Braux-Sainte-Cohière

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Braux-Sainte-Cohière, Marne Autres Lieu Braux-Sainte-Cohière Adresse Parc du Château 11 Gr Grande Rue Ville Braux-Sainte-Cohière lieuville Parc du Château 11 Gr Grande Rue Braux-Sainte-Cohière Departement Marne

Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/braux-sainte-cohiere/

Fête du Miel et de la Nature Braux-Sainte-Cohière 2022-06-12 was last modified: by Fête du Miel et de la Nature Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière 12 juin 2022 Braux-Sainte-Cohière Marne

Braux-Sainte-Cohière Marne