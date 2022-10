FÊTE DU MIEL Cournonsec Cournonsec Catégories d’évènement: Cournonsec

Hrault

FÊTE DU MIEL Cournonsec, 30 octobre 2022, Cournonsec. FÊTE DU MIEL

Esplanade Briou Garenne Cournonsec Hrault

2022-10-30 – 2022-10-30 Cournonsec

Hrault Cournonsec Dimanche 30 octobre 2022, rendez-vous sur l’esplanade Briou Garenne de Cournonsec pour la 11ème édition de la Fête du Miel ! Venez à la rencontre des apiculteurs à Cournonsec et laissez-vous séduire par leur savoir inestimable et la qualité de leurs produits. PROGRAMME DE LA JOURNÉE Matinée : 10h-12h : atelier enfants/ados animé par le service jeunesse de la commune

Créations de bougies, jeux de piste, escape Game (inscriptions sur place), grimpe d’arbres. 10h30 : conférence « Frelon asiatique et biodiversité »

11h : inauguration

12h-14h : restauration auprès des producteurs présents

12h15 : ouverture et « visite » commentée d’une ruche par l’Abeille Héraultaise

Après-midi : 10h-12h : atelier enfants/ados animé par le service jeunesse de la commune

Créations de bougies, jeux de piste, escape Game (inscriptions sur place), grimpe d’arbres 15h : ouverture et « visite » commentée d’une ruche par l’Abeille Héraultaise

16h : atelier de dégustation et connaissance du miel. « Savoir déguster le miel », animé par Thierry Boyer, formateur en dégustation

18h : clôture de la manifestation

Tout au long de la journée : Extraction de miel en public

Exposition « L’homme et l’abeille » réalisée par l’Abeille Héraultaise et le Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA)

Animation musicale

Animation et jeux pour enfants, promenade à dos d’ânes

Ateliers pour adultes de fabrication de cosmétique (inscription le jour même)

Questions-réponses ludiques

mairie.cournonsec@wanadoo.fr +33 4 67 85 60 14 https://www.montpellier3m.fr/evenement-agenda/fete-du-miel-cournonsec-dimanche-30-octobre-2022

