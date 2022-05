Fête du miel à Terres d’Oiseaux

Fête du miel à Terres d’Oiseaux, 11 septembre 2022, . Fête du miel à Terres d’Oiseaux

2022-09-11 14:00:00 – 2022-09-11 19:00:00 Comme chaque année, Terres d’Oiseaux met à l’honneur le miel et les abeilles, à l’occasion de sa grande Fête du Miel, qui se déroulera le dimanche 12 septembre 2021. De nombreuses animations pédagogiques vous feront découvrir le monde merveilleux des abeilles. Au programme de cette journée conviviale : extraction du miel en direct, dégustation des miels… Comme chaque année, Terres d’Oiseaux met à l’honneur le miel et les abeilles, à l’occasion de sa grande Fête du Miel, qui se déroulera le dimanche 12 septembre 2021. De nombreuses animations pédagogiques vous feront découvrir le monde merveilleux des abeilles. Au programme de cette journée conviviale : extraction du miel en direct, dégustation des miels… Comme chaque année, Terres d’Oiseaux met à l’honneur le miel et les abeilles, à l’occasion de sa grande Fête du Miel, qui se déroulera le dimanche 12 septembre 2021. De nombreuses animations pédagogiques vous feront découvrir le monde merveilleux des abeilles. Au programme de cette journée conviviale : extraction du miel en direct, dégustation des miels… CANVA dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville