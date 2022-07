FÊTE DU MELON

FÊTE DU MELON, 31 juillet 2022, . FÊTE DU MELON



2022-07-31 – 2022-07-31 En plus des animations dans le village, une course de caisses à savon est organisée. Organisée par la municipalité depuis de nombreuses années, elle se déroulera sur toute la journée, avec un programme très diversifié. Il y en aura pour tous. En plus des animations dans le village, une course de caisses à savon est organisée. Organisée par la municipalité depuis de nombreuses années, elle se déroulera sur toute la journée, avec un programme très diversifié. Il y en aura pour tous. En plus des animations dans le village, une course de caisses à savon est organisée. Organisée par la municipalité depuis de nombreuses années, elle se déroulera sur toute la journée, avec un programme très diversifié. Il y en aura pour tous. Dom dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville