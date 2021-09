Fête du Mascaret Cambes, 11 septembre 2021, Cambes.

Fête du Mascaret 2021-09-11 17:00:00 – 2021-09-11

Cambes Gironde Cambes

La fête du Mascaret vous propose une journée conviviale avec au programme des concerts “scène d’été” de: Julien Loko et Irish Band, suivit d’un grand pique-nique, d’animation pour les plus jeunes et de plusieurs stands de produits locaux.

+33 5 56 21 85 76

Mairie Cambes

