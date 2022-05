Fête du marché Castets Castets Catégories d’évènement: Castets

Castets Landes Castets En mai, fête votre marché

10 h 30 Spectacle de magie pour les enfants avec Michel et Annick.

11 h 30 animation musicale avec la Mi Del Sol, harmonie de Castets

12 h repas l’assiette des commerçants . Buvette.

Loterie :

– achat du 21 au 26 mai chez les commerçants de Castets et sur place le jour même

– 1 ticket à partir de 5 € d’achat

– Tirage la 26 mai à partir de midi, lot pour les personnes présentes En mai, fête votre marché

+33 5 58 89 40 09

