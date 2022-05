Fête du Maquereau Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Fête du Maquereau Saint-Valery-en-Caux, 17 juillet 2022, Saint-Valery-en-Caux. Fête du Maquereau Saint-Valery-en-Caux

2022-07-17 – 2022-08-07

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux Dégustation de maquereaux sous chapiteau, animations, et marché artisanal.

Concert sur scène en plein air l’après midi avec le groupe “les petits fils de Jeanne”

Dès 10h00 quai du Havre. Accès libre Dégustation de maquereaux sous chapiteau, animations, et marché artisanal.

Concert sur scène en plein air l’après midi avec le groupe “les petits fils de Jeanne”

Dès 10h00 quai du Havre. Accès libre +33 6 86 40 30 63 Dégustation de maquereaux sous chapiteau, animations, et marché artisanal.

Concert sur scène en plein air l’après midi avec le groupe “les petits fils de Jeanne”

Dès 10h00 quai du Havre. Accès libre Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime

Fête du Maquereau Saint-Valery-en-Caux 2022-07-17 was last modified: by Fête du Maquereau Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux 17 juillet 2022 Saint-Valery-en-Caux seine-maritime

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime