Cluis Indre Cluis Indre Familles Brocante, marché de producteurs locaux, cavalcade, bals, bandas, fête foraine, défilé, saut à l’élastique sont au programme. Chaque année, la commune de Cluis ouvre ses portes pour la fête aux escargots (= lumas). uic@cluis.net Brocante, marché de producteurs locaux, cavalcade, bals, bandas, fête foraine, défilé, saut à l’élastique sont au programme. Cluis

