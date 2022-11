FÊTE DU LOUP Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Catégories d’évènement: Castelnau-de-Guers

Hérault Castelnau-de-Guers 15 15 EUR La Fête du Loup à Castelnau de Guers ! Samedi 26 Novembre -17h30 Déambulation du Loup Retraite aux Flambeaux Place de la Mairie

– Repas sur réservation à la Maison du Peuple : Apéritif/Aligot/Saucisse/Dessert jusqu’au 23 novembre Pensez à ramener vos couverts !!! Dimanche 27 Novembre – 17h LOTO Maison du Peuple

Bons d’achats Tombola 18 parties

organisée par Le Loup et la Fée La Fête du Loup revient à Castelnau de Guers.

A partir de 18h, Place de la Mairie, déambulation et retraite aux flambeaux suivi d’une soirée musicale avec DJ TIJE à la Maison du Peuple. +33 6 30 11 46 72 Castelnau-de-Guers

