FÊTE DU LOUP Castelnau-de-Guers

Castelnau-de-Guers Hérault Castelnau-de-Guers La Fête du Loup revient à Castelnau de Guers.

A partir de 18h, Place de la Mairie, déambulation et retraite aux flambeaux suivi d’une soirée musicale avec DJ TIJE à la Maison du Peuple.

Restauration possible sur place (Ragoût d’escoubilles)

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

