Fête du Loubatas Peyrolles-en-Provence, 2 octobre 2021, Peyrolles-en-Provence.

Fête du Loubatas 2021-10-02 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-02 21:00:00 21:00:00 Ecogîte du Loubatas Chemin du Loubatas

Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône Peyrolles-en-Provence

Venez découvrir ou redécouvrir le Loubatas à Peyrolles en Provence, ses projets, son écogîte insolite et écologique au cœur de la forêt !

L’association organisa une journée spéciale & éducative, pour les familles et les enfants.



Des conférences, des ateliers, des jeux pour sensibiliser les plus petits à l’environnement, la protection de la nature, la gestion des déchets, éco-citoyenneté, les énergies renouvelables…



Vous aurez aussi la possibilité de découvrir le lieu en profitant de notre sentier de découverte,

Plus de 30 stands d’artisans locaux, des conférences, des activités pédagogiques, des spectacles, des concerts. Restauration bio, locale et buvette sur place. Début de soirée musicale avec la Batucada et la fanfare !

arthur.olive@loubatas.org https://www.loubatas.org/

