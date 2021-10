Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Fête du livre Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Fête du livre Soulac-sur-Mer, 24 octobre 2021, Soulac-sur-Mer. Fête du livre 2021-10-24 11:30:00 – 2021-10-24 19:30:00 Palais des Congrès 1 Rue el Burgo de Osma

Soulac-sur-Mer Gironde Fête du livre Organisée par Ecume.doc. Pass sanitaire obligatoire Fête du livre Organisée par Ecume.doc. Pass sanitaire obligatoire +33 5 56 09 92 49 Fête du livre Organisée par Ecume.doc. Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Palais des Congrès 1 Rue el Burgo de Osma Ville Soulac-sur-Mer lieuville 45.51269#-1.12897