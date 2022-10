Fête du livre Sombernon Sombernon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Sombernon

Fête du livre Sombernon, 6 novembre 2022, Sombernon. Fête du livre

56 Avenue de la Brenne Espace de la Brenne Sombernon Cte-d’Or Espace de la Brenne 56 Avenue de la Brenne

2022-11-06 09:00:00 – 2022-11-06 18:00:00

Espace de la Brenne 56 Avenue de la Brenne

Sombernon

Cte-d’Or EUR 0 0 Venez nombreux pour la Fête du livre à l’Espace de la Brenne à Sombernon le dimanche 6 novembre prochain.

Animations : ateliers de dessin et travaux manuels pour enfants et adultes.

Petit dèj, buvette, restauration.

Invité : Michel Burdin, dessinateur et scénariste des BD « Les Gastéropotes ». +33 3 80 33 41 01 Espace de la Brenne 56 Avenue de la Brenne Sombernon

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Sombernon Autres Lieu Sombernon Adresse Sombernon Cte-d'Or Espace de la Brenne 56 Avenue de la Brenne Ville Sombernon lieuville Espace de la Brenne 56 Avenue de la Brenne Sombernon Departement Cte-d'Or

Sombernon Sombernon Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sombernon/

Fête du livre Sombernon 2022-11-06 was last modified: by Fête du livre Sombernon Sombernon 6 novembre 2022 56 Avenue de la Brenne Espace de la Brenne Sombernon Cte-d'Or Cte-d'Or Sombernon

Sombernon Cte-d'Or