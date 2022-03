Fête du Livre jeunesse : Rouge Cerise Noir Corbeau Brangues Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Isère

Fête du Livre jeunesse : Rouge Cerise Noir Corbeau Brangues, 20 mars 2022, Brangues. Fête du Livre jeunesse : Rouge Cerise Noir Corbeau Brangues

2022-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-20 17:00:00 17:00:00

Brangues Isère Brangues Le temps d’une journée festive, créative et familiale, Rouge Cerise Noir Corbeau, la fête du livre jeunesse de Brangues vous propose des spectacles, des ateliers créatifs, des expositions, des rencontres avec des auteurs et artistes… et des surprises ! villagedelitterature@gmail.com +33 6 33 76 44 34 Brangues

