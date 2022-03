Fête du livre jeunesse d’Albi Médiathèque Pierre-Amalric, 5 avril 2022, Albi.

Fête du livre jeunesse d’Albi

du mardi 5 avril au samedi 16 avril à Médiathèque Pierre-Amalric

En route ! Cette année la fête du livre jeunesse met le cap vers la découverte et la création ! Ateliers, fresques géantes, rencontres, lectures musicales etc. Dans les médiathèques, au médiabus, dans les maisons de quartiers, les écoles… Rendez-vous du **5 au 16 avril** aux quatre coins du territoire pour faire le plein de découvertes ! ### Le programme * **Croc’histoires** Lectures. – Samedi 2 avril – 14h30 : Médiathèque de Cantepau. – Mardi 5 avril – 17h30 : Médiathèque de Saint-Juéry. – Mercredi 13 avril – 10h30 : Médiathèque Pierre-Amalric. – Jeudi 14 avril – 17h : Médiathèque de Lescure. * **La musique des petits bruits** Lectures et musique. – Mardi 5 avril – 16h45 : Desserte du Médiabus à Marssac. – Vendredi 8 avril – 16h30 : Desserte du Médiabus à Rouffiac. * **À petits pas** Lectures, comptines et jeux de doigts. – Mercredi 6 avril – 10h : Médiathèque de Lescure _Pour le 0/3 ans._ * **Voyage en lectures** Lectures et musique. – Mercredi 6 avril – 14h30 : Desserte du Médiabus à Lapanouse. – Mercredi 6 avril – 16h30 : Desserte du Médiabus à Rayssac. _À partir de 4 ans._ * **Dessinez une fresque avec Charline Colette** Atelier créatif et rencontre. – Mercredi 6 avril – 13h/16h : Parvis de la Maison de Quartier de Cantepau. _Public familial à partir de 3 ans._ * **Bulle et Bob au jardin** Spectacle par Natalie Tual. – Samedi 9 avril – 10h et 11h : Médiathèque Pierre-Amalric. _Pour les 0 / 5 ans._ * **La maison des animaux** Atelier créatif avec l’illustratrice Sarah Loulendo. – Mercredi 13 avril – 10h : Médiathèque de Saint-Juéry. _Pour les 6 / 10 ans._ * **« Dessine moi ton bison »** Atelier créatif et rencontre avec Gaya Wisniewski. – Mercredi 13 avril – 10h : Médiathèque de Cantepau. _À partir de 5 ans._ * **Fresque collective avec Sarah Loulendo** Atelier créatif et rencontre. – Vendredi 15 avril – 16h30 : Parvis de l’école primaire de Rayssac. _Public familial à partir de 3 ans._ * **Lectures et conversation avec Laura Nsafou** Renontre et lectures. – Samedi 16 avril – 10h30 : Médiathèque Pierre-Amalric. _À partir de 5 ans._ Certains rendez-vous sont sur inscription. Toutes les infos : 05 63 76 06 10. Festival organisé par l’association Dikelitu. Programme complet à retrouver sur [la page Facebook de Dikelitu](https://www.facebook.com/dikelitu/). _Tout public._

Entrée libre

Rendez-vous festif autour de la littérature jeunesse

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-11T13:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00