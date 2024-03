Fête du Livre Jeunesse Espace Baron de Chabert Barbentane, samedi 6 avril 2024.

3ème édition de la Fête du Livre Jeunesse à Barbentane.Enfants

Cette édition 2024, qui a pour marraine Susie Morgenstern, auteure en littérature jeunesse et docteure en littérature comparée, vous invite à Lire aux éclats le temps d’un week-end riche en rencontres avec ses ateliers créatifs (arts plastiques, écriture, théâtre…), ses spectacles originaux (théâtre chanté, lecture dessinée en musique, théâtre de papier, raconte-tapis…), la Caravane Graine de lire (lectures, jeux, dessins), les stands d’artisanat africain et de jeux en bois… le programme est prometteur !



La Fête du livre jeunesse donne aussi la part belle à deux expositions, Dessiner, illustrations en tous genres de Serge Bloch et Coink, présentation d’images protéiformes, peintures, collages, modelages, de Lionel Le Néouanic sans oublier l’incontournable Grande librairie, avec des ouvrages spécial humour, des nouveautés, des séances dédicaces.



Lire, sourire, rire, voir fleurir de joyeux souvenirs…. Concoctée par les bénévoles de Lire à Barbentane, cette nouvelle édition est également soutenue par la Ville de Barbentane qui se réjouit de contribuer à l’aventure. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07

Espace Baron de Chabert 3 Place Le Cours

Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lireabarbentane@free.fr

L'événement Fête du Livre Jeunesse Barbentane a été mis à jour le 2024-03-12