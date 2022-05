Fête du Livre et des Libraires Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

Fête du Livre et des Libraires Charleville-Mézières, 14 mai 2022, Charleville-Mézières. Fête du Livre et des Libraires Place Ducale Charleville-Mézières

2022-05-14 – 2022-05-14

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières LE PROGRAMME Invitées d’honneur : Les Editions L’Ecole des Loisirs- Catherine Pineur sera samedi 14 mai 10h30, à la Mairie, Place Ducale, salle Ethiopienne pour une rencontre partage avec les professionnels de la lecture et de l’éducation sur le thème de « La différence en littérature » autour de ses 3 albums « Alfred ». De 14h à 16h en dédicaces à la librairie Rimbaud et à 16h, à la rencontre de ses lecteurs pour la remise des prix du concours sur ses albums. – Pascale Bougeault sera de 14h à 16h en dédicaces à la librairie Rimbaud et à 16h à la rencontre de ses lecteurs pour la remise des prix du concours autour d’un de ses albums. – Sabine de Greef sera de 14h à 16h en dédicaces à la librairie Rimbaud et à 16H à la rencontre de ses lecteurs pour la remise des prix du concours autour d’un de ses albums.Tous pareils, tous différents : cour du Musée de l’Ardenne – Fatima Chaabane, auteur Conférence : « Handicap : quel regard ?», 15h15, Cour du Musée de l’Ardenne Salle pédagogique. – Sylvie Seksek, auteurConférence : « Être autiste en entreprise », 14h15, Cour du Musée de l’Ardenne, Salle pédagogique.- Sophie Lemarié, auteurCo-auteur d’une collection de livres à destination d’enfants avec autisme : « Ben et les habiletés sociales », proposera des animations autour de deux de ses albums : 14H15 : « Chut dans le train » à partir de 2 ans 15H : « Chut dans la ferme » à partir de 9 mois 15H30 : « Chut dans la ferme » à partir de 9 moisVillage lecture sur la Place Ducale Centre ville sonorisé : micros trottoirs, lectures Salon des bouquinistes De 9H à 18H Remise des prix des concours à 16H sur le salon de lecture (remis par les auteurs illustrateurs de l’école des loisirs.) Et de nombreux autres rendez-vous au programme… Place Ducale Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières Autres Lieu Charleville-Mézières Adresse Place Ducale Ville Charleville-Mézières lieuville Place Ducale Charleville-Mézières

Fête du Livre et des Libraires Charleville-Mézières 2022-05-14 was last modified: by Fête du Livre et des Libraires Charleville-Mézières Charleville-Mézières 14 mai 2022

Charleville-Mézières