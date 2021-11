Toulon Toulon Toulon, Var Fête du Livre du Var Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Toulon Var Toulon 3 jours de rencontres, de dédicaces et de débats ! La Fête du livre se place cette année sous le signe de la renaissance et du renouveau avec la thématique « Horizons proches et lointains ». Avec Daniel Picouly en tant que Président de l’édition 2021. fetedulivre@var.fr https://www.var.fr/ Place d’Armes Chapiteau Place d’Armes Toulon

