Ce 26 novembre, la bibliothèque municipale, en partenariat avec l'association « A Livre Ouvert », organise la troisième édition de la Fête du Livre. Toute la journée, douze auteurs de littérature adulte et jeunesse, un éditeur (La Fabrique ô livres), ainsi que l'association MHAD (Montivilliers Hier Aujourd'hui Demain) seront sur place pour échanger et dédicacer leurs livres. Les librairies indépendantes La Galerne (Le Havre) et Banse (Fécamp) seront présentes pour vendre les livres des auteurs invités. Tous les événements seront gratuits et sur inscription au 02 35 30 96 10. Rendez-vous le samedi 26 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la bibliothèque Condorcet et à la salle Michel Vallery.

