Fête du Livre Chauny

Chauny

Fête du Livre Chauny, 30 avril 2022, Chauny.

2022-04-30 09:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Chauny Aisne Chauny Rendez-vous le samedi 30 avril de 9h à 18h, à la place du Marché Couvert à Chauny pour la Fête du livre. Rencontres, échanges, dédicaces avec des écrivains et des éditeurs.

Animation musicale “Au bon temps”, brocante du livre, exposition, rencontre avec les écrivains et les éditeurs.

