Fête du livre ! Charmes Charmes Catégories d’évènement: Aisne

Charmes

Fête du livre ! Charmes, 15 mai 2022, Charmes. Fête du livre ! Charmes

2022-05-15 – 2022-05-15

Charmes Aisne Charmes Rendez-vous le dimanche 15 mai de 14h à 18h au Château de Charmes pour la fête du livre ! Fan de littérature régionale ? Envie de découvrir les nouveaux coups de cœur littéraires ? Avec la participation du Dormeur du Val Informations au 03 29 38 85 85 Rendez-vous le dimanche 15 mai de 14h à 18h au Château de Charmes pour la fête du livre ! Fan de littérature régionale ? Envie de découvrir les nouveaux coups de cœur littéraires ? Avec la participation du Dormeur du Val Informations au 03 29 38 85 85 +33 3 29 38 85 85 Rendez-vous le dimanche 15 mai de 14h à 18h au Château de Charmes pour la fête du livre ! Fan de littérature régionale ? Envie de découvrir les nouveaux coups de cœur littéraires ? Avec la participation du Dormeur du Val Informations au 03 29 38 85 85 Fête du livre – Charmes

Charmes

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Charmes Autres Lieu Charmes Adresse Ville Charmes lieuville Charmes Departement Aisne

Charmes Charmes Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

Fête du livre ! Charmes 2022-05-15 was last modified: by Fête du livre ! Charmes Charmes 15 mai 2022 Aisne charmes

Charmes Aisne