Fête du livre Maison du livre Bécherel, samedi 30 mars 2024.

Fête du livre Maison du livre Bécherel 30 mars – 1 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-04-01 19:00

LA FÊTE DU LIVRE / WEEK-END DE PÂQUES

34e ÉDITION / SAM 30 – DIM 31 MARS – LUN 1er AVRIL 2024

34ème édition de la Fête du livre ! Un événement gratuit & tout public…

Autour du marché du livre ancien et d’occasion organisé par Bécherel Cité du livre, pendant 3 jours, Bécherel sort les griffes et exprime ses instincts sauvages !

Des jardins à la Maison du livre en passant par les places et ruelles, on aime se perdre dans la petite cité médiévale au fort caractère. On y fête les écritures, les autrices et auteurs, et les mots et les livres sous toutes les formes ! Entre quelques rugissements de LECTURES musicales, feulements de balades poétiques ou contées et déclamations ici et là, le village s’ensauvage ! Au programme, ATELIERS ET ANIMATIONS invitent à laisser sortir la bête qui est en nous. Les EXPOSITIONS à lire et à voir et les RENCONTRES nous rappellent qu’être sauvage, c’est d’abord une histoire de regard porté sur l’autre.

Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine