Fête du livre Bécherel, 16 avril 2022, Bécherel.

Fête du livre Bécherel

2022-04-16 – 2022-04-18

Bécherel Ille-et-Vilaine Bécherel

La Fête du livre a été crée en 1989, en même temps que la Cité du Livre. Elle est en cela un événement fondateur du village.

Elle se déroule sur trois jours, chaque année pendant le week-end de Pâques. Cette fête se déploie dans différents espaces de Bécherel : parc, places, jardins, ruelles… dans les librairies et ateliers d’artistes situés dans le centre ancien du village et à la Maison du livre.

Ce festival convivial et familial propose chaque année des découvertes variées afin de toucher un public de tous horizons et de tous âges autour de la rencontre d’auteurs, d’artistes et d’animations variées.

maisondulivre@rennesmetropole.fr +33 2 99 66 65 65 http://maisondulivredebecherel.fr/temps-forts/la-fete-du-livre/

Bécherel

