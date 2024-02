Fête du Livre Salle de l’Hexagone Autun, samedi 6 avril 2024.

Fête du Livre Salle de l’Hexagone Autun Saône-et-Loire

Organisée par l’association Lire en Pays Autunois elle réunit une cinquantaine d’auteurs nationaux et régionaux avec lesquels les visiteurs peuvent dialoguer et demander des dédicaces. Le temps d’un week-end, tous les genres littéraires sont représentés, romans, essais, polars, livres jeunesse, BD… Lors des deux jours de la Fête des animations sont proposées aux enfants et aux ados. Des intermèdes musicaux, des tables rondes et des interviews sont proposés. .

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle de l’Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lpacontact71@gmail.com

