Fête du Livre Autun

Saône-et-Loire

Fête du Livre Autun, 21 mai 2022, Autun.

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-22 18:30:00

Le temps d'un week-end, les visiteurs de la Fête du Livre d'Autun pourront rencontrer près de 50 auteurs. Une très grande diversité de livres – romans, livres jeunesse, essais, BD – pour tous les publics. Animations, entretiens, tables rondes, coups de cœur des libraires…

