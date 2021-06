Montataire Montataire Montataire, Oise Fête du livre au Palace – Lecture musicale Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Oise

Fête du livre au Palace – Lecture musicale Montataire, 12 juin 2021-12 juin 2021, Montataire. Fête du livre au Palace – Lecture musicale 2021-06-12 18:30:00 – 2021-06-12 20:05:00

Montataire Oise Montataire La Fête du livre fait son grand retour ! Rendez-vous du mercredi 9 au samedi 12 juin pour participer au premier événement culturel de l’année. Au programme : des animations gratuites et ouvertes à tous comprenant une exposition interactive sur les bandes dessinées, une caravane littéraire, des rencontres avec les auteurs, des lectures et siestes musicales ainsi qu’un spectacle. Le samedi 12 juin au Palace. Lecture musicale « Longue Haleine » par Magyd Cherfi et Samir Laroche. Un spectacle où Magyd Cherfi met en image son répertoire littéraire et musical. +33 3 44 24 69 97 http://www.mairie-montataire.fr/fete_du_livre_2021.html La Fête du livre fait son grand retour ! Rendez-vous du mercredi 9 au samedi 12 juin pour participer au premier événement culturel de l’année. Au programme : des animations gratuites et ouvertes à tous comprenant une exposition interactive sur les bandes dessinées, une caravane littéraire, des rencontres avec les auteurs, des lectures et siestes musicales ainsi qu’un spectacle. Le samedi 12 juin au Palace. Lecture musicale « Longue Haleine » par Magyd Cherfi et Samir Laroche. Un spectacle où Magyd Cherfi met en image son répertoire littéraire et musical. montataire

Détails Catégories d’évènement: Montataire, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Montataire Adresse Ville Montataire lieuville 49.25535#2.4373