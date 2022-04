Fête du livre Anost Anost Catégories d’évènement: Anost

Saône-et-Loire

Fête du livre Anost, 16 juillet 2022, Anost.

2022-07-16 – 2022-07-17

Anost Saône-et-Loire Anost EUR En avril 1997 a lieu la première Fête du Livre d’Anost dans les locaux de la bibliothèque. L’association « Livres en Pâture » est née sous l’impulsion de Didier Cornaille, écrivain, avec quelques bénévoles amoureux de beaux livres. Leur objectif : mettre le livre, actuel ou ancien, en exergue, dans une ambiance festive.

