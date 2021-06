Fête du livre : 1ère édition Saint-Georges, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Georges.

Fête du livre : 1ère édition 2021-06-12 09:30:00 – 2021-06-13 17:00:00

Saint-Georges Lot-et-Garonne Saint-Georges

Une journée autour du livre est organisée. Le programme :

Samedi : rencontre avec 11 auteurs, séances dédicaces, moments lecture, espace mangas, livres animés et pop-up, exposition de M.dalle-grave (encriers…). Tirage tombola à 16h.

Dimanche :

9h30-11h : p’tit déj lecture avec l’association « Lire et faire lire »

13h30-15h30 : atelier créatif marque-page et dessin, espace manga, livres animés et pop-up, atelier lecture à voix haute enregistrée sur fond musical.

15h30 : tirage tombola

16h : spectacle musical « Dans ma cabane » de Cédric Moulié

