Fête du Littoral …Table Ronde Denis CHEISSOUX village Saint-Lary-Soulan, samedi 16 mars 2024.

Regards croisés L’eau et le changement climatique, quels enjeux aujourd’hui ? Salle des Conférences

Table ronde animée par Denis CHEISSOUX animateur de l’émission C02 mon amour sur France Inter et créateur du podcast Bestioles

Experts :

• Gilles BŒUF, biologiste-océanographe

• Bruno COUPRY, directeur-fondateur d’EAUCEA, ingénieur expert en hydrologie et dans la gouvernance de l’eau

Grands témoins :

• Véronique MABRUT, directrice territoriale de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

• Mélina ROTH, directrice du Parc National des Pyrénées

• Delphine MERCADIER, commissaire à l’aménagement des Pyrénées

• Christophe AUDOUIN, délégué régional SUEZ EAU

• John PALACIN, président de l’Agence des Pyrénées

• Christian LABORDE, écrivain, poète, chroniqueur et pamphlétaire

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

village SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

