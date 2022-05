Fête du littoral Ouistrehamais Ouistreham, 3 juillet 2022, Ouistreham.

Fête du littoral Ouistrehamais Jetée Paul Emile Victor Centre d’Activités Nautiques (CANO) à côté du phare Ouistreham

2022-07-03 – 2022-07-03 Jetée Paul Emile Victor Centre d’Activités Nautiques (CANO) à côté du phare

Ouistreham Calvados

Cet événement associe sports nautiques, sensations et enjeux environnementaux sur notre littoral. nUne journée familiale qui réunira les partenaires du CANO et acteurs du nautisme local pour proposer au public des animations, démonstrations, baptêmes et ateliers découverte dans la baie de l’Orne et sur le terre-plein du Centre d’Activités Nautiques, transformé pour l’occasion en village festif avec possibilités de restauration sur place. nAu programme : démonstrations de Windfoil, avec notamment Justine Lemeteyer, beach race en stand-up paddle, plongée sous-marine, voile radiocommandée et sauvetage en mer.

Cet événement associe sports nautiques, sensations et enjeux environnementaux sur notre littoral.

Une journée familiale qui réunira les partenaires du CANO et acteurs du nautisme local pour proposer au public des…

Cet événement associe sports nautiques, sensations et enjeux environnementaux sur notre littoral. nUne journée familiale qui réunira les partenaires du CANO et acteurs du nautisme local pour proposer au public des animations, démonstrations, baptêmes et ateliers découverte dans la baie de l’Orne et sur le terre-plein du Centre d’Activités Nautiques, transformé pour l’occasion en village festif avec possibilités de restauration sur place. nAu programme : démonstrations de Windfoil, avec notamment Justine Lemeteyer, beach race en stand-up paddle, plongée sous-marine, voile radiocommandée et sauvetage en mer.

Jetée Paul Emile Victor Centre d’Activités Nautiques (CANO) à côté du phare Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-05-13 par