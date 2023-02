Fête du Littoral … La mer s’invite à la Montagne village, 11 mars 2023, Saint-Lary-Soulan .

Samedi 11 et dimanche 12 mars à Saint-Lary-Soulan

Fête du Littoral

La mer s’invite à la montagne

– Chants et musiques du littoral (Pays basque, Landes, Irlande…)

– Produits gourmands, cuisine et bodega « Terre – Mer »

– Conférence de Gilles BŒUF (naturaliste et océanographe) « Climat, vivant… des solutions au quotidien »

– Rencontres « mer et montagne » animées par Denis CHEISSOUX, « les liens et les enjeux des univers marins et montagnards » avec Gilles BŒUF, Christian LABORDE, Eric LOIZEAU, Isabelle MIR, Luc VIDAL, Vincent FONTVIELLE

– Récital de poésie « Léo Ferré et la mer » par Richard MARTIN

– Repas spectacle « terre-mer » avec Battle de chœurs basques, landais et pyrénéens

Renseignements sur www.saintlary.com ou au 05 62 39 50 81

+33 5 62 39 50 81

