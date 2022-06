Fête du Lignon et de la nature Fay-sur-Lignon Fay-sur-Lignon Catégories d’évènement: 43430

Fay-sur-Lignon 43430 La commune de Fay et ses nombreux partenaires vous proposent des animations, visites naturalistes, découvertes de la biodiversité, balades contées, expositions, jeux et table ronde tout au long de la journée.

Buvette et restauration sur le site. mairiefaysurlignon@orange.fr +33 4 71 59 51 63 http://faysurlignon.fr/index.php/fete-du-lignon-et-de-la-nature.html Fay-sur-Lignon

