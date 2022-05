Fête du Leff Tréméven, 7 août 2022, Tréméven.

Fête du Leff Tréméven

2022-08-07 – 2022-08-07

Tréméven Côtes d’Armor

Brocante, animations musicales avec le duo Larivain-Péron (musique bretonne et irlandaise), Jean-Luc Planté (chanson française). nRepas cochon grillé et buvette. nOrganisé par l’association ENSALEP Ensemble sauvons le Leff , association s’opposant aux projets d’extension de la carrière Rault, pouvant impacter la rivière du Leff et le site historique du donjon des Coëtmen.

sauvonsleleff@gmail.com +33 2 96 52 34 67

Brocante, animations musicales avec le duo Larivain-Péron (musique bretonne et irlandaise), Jean-Luc Planté (chanson française). nRepas cochon grillé et buvette. nOrganisé par l’association ENSALEP Ensemble sauvons le Leff , association s’opposant aux projets d’extension de la carrière Rault, pouvant impacter la rivière du Leff et le site historique du donjon des Coëtmen.

Tréméven

dernière mise à jour : 2022-05-14 par