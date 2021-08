Fête du lédat Lédat, 3 septembre 2021, Lédat.

Fête du lédat 2021-09-03 – 2021-09-05

Lédat Lot-et-Garonne Lédat

8 EUR Vendredi 3 septembre : 20h30 concours de belote, buvette et pâtisserie

Samedi 4 septembre :

14h30 concours de pétanque, jeux pour enfant et buvette

Soirée paella à partir de 19h, animation musicale Pascal CHATEL.

Dimanche 5 septembre :

Vide grenier et exposition de vieilles voitures de 8h à 18h

9h randonnée pédestre

Jeux pour enfant, buvette et restauration sur place.

comité des fêtes du lédat

dernière mise à jour : 2021-08-23 par