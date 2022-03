Fête du lait en Bresse Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Saône-et-Loire

Fête du lait en Bresse Louhans, 18 avril 2022, Louhans.

2022-04-18

3ème édition de la Fête du Lait en Bresse. Concours de vaches Montbéliardes et Prim'holstein, exposition et dégustation de produits du terroir. Repas 22€.

