Fête du lait bio Witternheim, 12 juin 2022, Witternheim.

Fête du lait bio Witternheim

2022-06-12 08:30:00 – 2022-06-12 16:30:00

Witternheim Bas-Rhin Witternheim

EUR Au programme :

8h30 – 11h : Petit-déjeuner à volonté

10h & 11h : Visites guidées de la ferme ¿¿ (sur réservation, groupe de 25 pers. par session)

12h : Grillades, assiette de la ferme, tartes flambées, buvette

Desserts de la ferme : yaourts, glaces, tarte au fromage blanc,…

14h & 15h : Visites guidées de la ferme (sur réservation, groupe de 25 pers. par session)

Tout au long de la journée :

Accès à la ferme | Marché de producteurs BIO (8h30 à 16h30) | Atelier dessin pour les enfants animé par Evelyne Zeiger | Atelier biodiversité et transformation de produits locaux animé par Jeff de la Maison de la nature du Ried | Atelier gestion de l’eau animé par le SDEA et l’agence de l’eau | Exposition du Projet de la Manufacture LAB animée par Juliette Oberlé, coordinatrice de la coopérative Manufacture LAB | Exposition de machines agricoles

L’événement est organisé en partenariat avec Bio Grand Est et la SCIC Manufacture L.a.b. (futur projet 100% bio à Strasbourg).

Marché du terroir, visite de la ferme, ateliers, repas sur réservation,…

+33 6 89 79 90 50

Witternheim

