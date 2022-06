Fête du lait bio Ploubezre Ploubezre Catégories d’évènement: 22300

Ploubezre 22300 Ploubezre Fête du lait bio au Gaec du Wern, chez Isabelle et Benoît Allain, producteurs de bovins, lait, transformation laitière.

P'tit dej bio & local, visite de ferme, stands de producteurs locaux, Le talus et la haie au rendez-vous de la biodiversité, démonstration de tonte de moutons.

P’tit dej bio & local, visite de ferme, stands de producteurs locaux, Le talus et la haie au rendez-vous de la biodiversité, démonstration de tonte de moutons. Ferme du Wern 56 Rue Jean-Marie Le Foll Ploubezre

